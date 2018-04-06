С 1 июля в Тульской области подорожают коммунальные услуги

На заседании в региональном правительстве председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин рассказал о росте тарифов за коммунальные услуги.

- Предельный рост суммы в квитанциях граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 определен на уровне 4,8%. Это максимальный рост, определённый распоряжением Правительства РФ.

В частности, электроэнергия подорожает на 3,5%, тепло, вода и водоотведение - в среднем на 6,6%. Цены на газ будут установлены после определения федеральных параметров, прогнозируемый рост — 3,4%.

В прошлом году было рассмотрено 2563 тарифа, цен, ставок, платы и индексов. Большая часть была утверждена ниже предложенных субъектами. Экономия средств потребителей в связи с установкой экономически обоснованных тарифов (а не тех, которые просили заявители) составила за прошедший год около 5,5 млрд рублей.

Тарифы на электроэнергию и газ для населения устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством, а на тепло и водоснабжение — по каждой ресурсоснабжающей организации.

Один из основных факторов увеличения тарифов — снижение объёма полезного отпуска воды и тепловой энергии.

По словам Васина, существенное влияние на рост тарифов на тепловую энергию оказало произошедшее в 2018 году снижение полезного отпуска тепла, производимого электростанциями в режиме комбинированной выработки: по станциям Квадры — в целом на 11,6%, по щекинской ГРЭС — на 35%.

Причиной снижения являются переход на собственные источники теплоснабжения (пара) таких крупных потребителей, как новомосковская АК «Азот» и SCA в Советске.

Еще одним фактором роста тарифов является включение в них средств на выполнение инвестиционных программ, в том числе в рамках концессионных соглашений.

В частности, по состоянию на 1 января 2018 года комитетом проанализированы и согласованы долгосрочные параметры регулирования для 15 муниципальных образований в рамках подготовки к проведению конкурсных процедур (для последующего концессионного соглашения).

Васин отметил, что в силах муниципалитетов снизить размер оплаты, меняя старое оборудование на энергоемкое.

Первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов заявил, что менять оборудование безусловно нужно, но профильный комитет должен тщательно изучать заявки и не допускать необоснованного роста тарифов.