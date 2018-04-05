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В Туле педофил предстанет перед судом
Фото starmo.ba

В Туле педофил предстанет перед судом

В январе 2018 года злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

Прокурор Ленинского района направил в суд дело в отношении ранее судимого местного жителя. Его обвиняют по статье 132 УК РФ — «Совершение иных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Установлено, что 4 января 2018 года 46-летний злоумышленник увидел на одной из детских площадок маленькую девочку. Он завел ее к заброшенному гаражу и совершил иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Обвиняемого заключили под стражу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:23 0
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Место
Ленинский районТула

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