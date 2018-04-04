В Щекинском районе сгорели сразу два дома

4 апреля в 2.23 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании двух домов, расположенных в деревне Солова Щекинского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии на место происшествия в 2.36 пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 2.44.

Пострадавших нет.

В результате происшествия два кирпичных дома стоящих вплотную друг к другу выгорели внутри, сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

мчс предупреждает

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101»