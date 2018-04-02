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В Туле на Орловском шоссе женщина на Chevrolet Cruze сбила пешехода
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле на Орловском шоссе женщина на Chevrolet Cruze сбила пешехода

Авария произошла в субботу, 31 марта. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

Как сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в субботу, 31 марта, в 9.50, в Туле, на улице  Киреевской, 27-летний водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП 56-летний водитель японской иномарки с различными травмами был госпитализирован, виновнику аварии помощь оказали на месте.

Вечером того же дня, в 22.25, на Орловском шоссе, 37-летняя тулячка на Chevrolet Cruze сбила пешехода – 45-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. С различными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 0
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