В Туле на Орловском шоссе женщина на Chevrolet Cruze сбила пешехода

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Как сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в субботу, 31 марта, в 9.50, в Туле, на улице Киреевской, 27-летний водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП 56-летний водитель японской иномарки с различными травмами был госпитализирован, виновнику аварии помощь оказали на месте.

Вечером того же дня, в 22.25, на Орловском шоссе, 37-летняя тулячка на Chevrolet Cruze сбила пешехода – 45-летний мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. С различными травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.