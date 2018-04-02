Все нарушения землепользования в Тульской области зафиксировал «Геоскан»

На оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина подвели итоги муниципального земельного контроля за 2017 год.

Докладывал ситуацию по земле министр имущественных земельных отношений Михаил Пантелеев. В 2017 году в Тульской области проведено 3012 проверок. Органы земнадзора зафиксировали 1300 нарушений. Но по данным дистанционного зондирования земли число совершаемых правонарушений значительно превышает количество выявляемых нарушений.

Основные нарушения - это самовольное занятие земли, нецелевое использование земельных участков и зарастание земель сельхозназначения. По материалам проверок возбуждено 600 административных дел и назначены штрафы на общую сумму 5,6 млн. руб.

По словам министра, эффективная работа по муниципальному земельному контролю была в минувшем году в Туле, Алексине, Новомосковске, Плавском, Дубенском и Веневском районах. Положительная динамика в работе по сравнению с 2016 годом отмечена в Кировском, Тепло-Огаревском, Узловском и Ясногорском районах.

Министр посоветовал обратить особое внимание на земельный контроль главам администраций Ефремова, Арсеньева, Богородицкого, Воловского, Каменского, Кимовского, Куркинского, Чернского районов и поселка Новогурово.

В минувшем году было проведено 616 проверок использования земель сельхозназначения. Половина всех штрафов прошлого года, то есть более 2,8 млн. руб., назначены как раз по нарушениям за использование сельхозземель. Недостаточно внимания этому вопросу уделяют главы Арсеньевском, Богородицком, Заокском, Кимовском, Тепло-Огаревском и Чернском районах.

Михаил Пантелеев отдельно остановился на участках, используемых не по целевому назначению. В большинстве случаев нарушения были связаны с размещением на земле, предназначенной для индивидуального строительства, объектов торговли и обслуживания автотранспорта (автомойки, шиномонтажи и проч). После контрольных мероприятий налог на землю для владельцев таких участков увеличится в несколько раз.

– Примеры по нецелевому использованию участков в Туле показывают, что проблема стоит достаточно остро, – сказал Алексей Дюмин. – Работу в этом направлении надо продолжить и усилить. Недопустимо, когда один предприниматель ведет бизнес законно, а другой берет землю под застройку, а сам открывает магазин.

– Нами организованы обходы по районам Тулы. Выявлены нарушения по 100 участкам, – подчеркнул министр.

– Мало выявлять нарушения со стороны бизнесменов! Есть люди, которые отвечают в своем районе за соблюдение установленных правил. Если должностные лица закрывают глаза на нарушения, их надо привлекать! Надо подключать прокуратуру и полицию.

Губернатор напомнил, что Тульская область вошла в пилотный проект «Геоскан», который реализует Агентство стратегических инициатив.

Суть проекта, по словам замгубернатора Вячеслава Федорищева, – в создании геодезически точной 3D-модели области на основе данных беспилотной аэрофотосъемки, сопоставлении ее с данными земкадастра и налоговыми органами. В результате очень быстро обнаруживаются места, где происходят нарушения землепользования.

– Проект в Тульской области завершен в декабре 2017 года. Территория региона полностью отснята. Сейчас каждое муниципальное образование имеет возможность на специально созданном портале увидеть нестыковки и выявить нарушения, – пояснил Вячеслав Федорищев.

Для примера, в Алексине выявлены 34 нарушения с помощью «Геоскана», они подтверждены, 16 лиц уже привлечены к административной ответственности. Еще 150 участков в Алексине вошли в план проверок на 2018 год.