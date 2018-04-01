За сутки в Тульской области сгорели три бани
Причины пожаров устанавливаются.
31 марта в 16.11 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании бани в д. Кошкино Заокского района.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. С огнем удалось справиться уже в 16.31.
В результате происшествия частично обгорела кровля и сгорели полы 2-го этажа бани. Пострадавших нет
Уже спустя три часа, в 19.02, на пульт диспетчера «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании еще одной бани. На этот раз в с. Аксиньино Веневского района.
Прибывшие на место проишествия два пожарных расчета смогли справиться с огнем в 19.25.
Баня сгорела полностью. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Через полтора часа, в 20.44, загорелась баня на ул. Советской в н.п. Волово.
Шестеро пожарных справились с огнем за считанные минуты. Открытое горение ликвидировано в 20.47. В результате происшествия выгорела парная. Пострадавших нет.
Причины пожаров устанавливаются.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного - 112 и 101.