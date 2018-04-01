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За сутки в Тульской области сгорели три бани
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

За сутки в Тульской области сгорели три бани

Причины пожаров устанавливаются.

31 марта в 16.11 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании бани в д. Кошкино Заокского района. 
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. С огнем удалось справиться уже в 16.31.
В результате происшествия частично обгорела кровля и сгорели полы 2-го этажа бани. Пострадавших нет

Уже спустя три часа, в 19.02, на пульт диспетчера «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании еще одной бани. На этот раз в с. Аксиньино Веневского района.

Прибывшие на место проишествия два пожарных расчета смогли справиться с огнем в 19.25. 
Баня сгорела полностью. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Через полтора часа, в 20.44, загорелась баня на ул. Советской в н.п. Волово.
Шестеро пожарных справились с огнем за считанные минуты. Открытое горение ликвидировано в 20.47. В результате происшествия выгорела парная. Пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного - 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:25 +1
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