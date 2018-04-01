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В Туле проходит Первенство Европы по теннису
Фото afisha.uz

В Туле проходит Первенство Европы по теннису

Участниками соревнований стали спортсмены из 7 стран.

В Туле стартовало Первенство Европы по теннису среди девочек и мальчиков в возрасте до 13 лет.

В оружейную столицу съехались юные спортсмены из Англии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Южной Африки.

Квалификационный этап турнира завершится уже завтра, 2 апреля.

Основные состязания пройдут со 2 по 8 апреля.

А 4 апреля юные спортсмены посетят Тульский государственный музей оружия и Тульский кремль.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:10 +3
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