В Туле проходит Первенство Европы по теннису

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В Туле стартовало Первенство Европы по теннису среди девочек и мальчиков в возрасте до 13 лет.

В оружейную столицу съехались юные спортсмены из Англии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Южной Африки.

Квалификационный этап турнира завершится уже завтра, 2 апреля.

Основные состязания пройдут со 2 по 8 апреля.

А 4 апреля юные спортсмены посетят Тульский государственный музей оружия и Тульский кремль.