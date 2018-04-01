Фото afisha.uz
В Туле проходит Первенство Европы по теннису
Участниками соревнований стали спортсмены из 7 стран.
В Туле стартовало Первенство Европы по теннису среди девочек и мальчиков в возрасте до 13 лет.
В оружейную столицу съехались юные спортсмены из Англии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Южной Африки.
Квалификационный этап турнира завершится уже завтра, 2 апреля.
Основные состязания пройдут со 2 по 8 апреля.
А 4 апреля юные спортсмены посетят Тульский государственный музей оружия и Тульский кремль.
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