Две автоледи не поделили дорогу в Туле

Фото Lexus 650.

1 апреля в областной столице произошло ДТП. На пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской столкнулись «Шевроле Авео» и «Ауди Q5».

По словам очевидцев, автоледи на «Ауди Q5» двигалась по улице Тургеневской в сторону улицы Льва Толстого. В это время по улице Пушкинская по направлению улицы Жуковского ехала еще одна автоледи за рулем «Шевроле Авео». Не снижая скорости, она проигнорировала знак «Уступи дорогу» и врезалась в «Ауди Q5». От сильного удара обе машины развернуло, «Ауди» перелетела через тротуар и врезалась в здание.

Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.