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В Тульской области пропала 17-летняя девушка

В Тульской области пропала 17-летняя девушка

К поискам жительницы Алексинского района подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Орловское отделение отряда «Лизы Алерт» опубликовало пост о розыске 17-летней жительницы села Сенево Алексинского района.

Евгения Барабанова ушла из дома 8 марта 2018 г. около 19.30. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Может находиться в Орле.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить по телефонам 8 800 700 5452 (горячая линия «Лизы Алерт») или 02, 102 (полиция). Основное направление поисков сейчас – Орел. Если он не даст результатов, искать будут и в Тульской области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:34 +2
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Тульская областьАлексинский район

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