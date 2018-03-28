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Туляки жалуются на автохама-«рецидивиста»: Если номер ТТТ, можно стоять посреди дороги?

Туляки жалуются на автохама-«рецидивиста»: Если номер ТТТ, можно стоять посреди дороги?

Очевидцы прислали в редакцию фото внедорожника, припаркованного на ул. Новомосковской.

Фото внедорожника «Рэндж Ровер» с приметными номерами в нашу группу ВКонтакте прислала тулячка Ольга С.

- Машина перегородила дорогу возле дома № 5 по ул. Новомосковской. Получается, если номер ТТТ, то можно стоять посреди дороги и мешать другим проехать?

Девушка просит ГИБДД обратить внимание на этот факт и привлечь к водителя к ответственности.

Кстати, нарушитель оказался настоящим «рецидивистом». Не далее как в декабре 2017 года Myslo уже публиковал похожий пост. Этот же «Рэндж Ровер» с номерами Т096ТТ71 припарковался возле «белого дома» на тротуаре.

 

Пожаловаться, поделиться радостью или возмутительным видео вы всегда можете в нашей группе ВКонтакте. Пишите прямо сюда. Нас уже больше 50 тысяч!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:09 +10
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Место
Тулаулица Новомосковская

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