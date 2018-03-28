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Что ответили власти Тулы народному журналисту Myslo

Что ответили власти Тулы народному журналисту Myslo

Администрация города прокомментировала пост в нашем блоге.

«Подразнили и отняли… или снова о дорогах!» — так назывался пост народного журналиcта Myslo о дорожной ситуации на улице Токарева в Туле.

- Года 1,5−2 назад наши власти решили привести улицу Токарева в более менее хорошее состояние. Постелили новый асфальт, новые бордюры. Но эту красоту недавно испортили наши «уважаемые» коммунальные службы. Возле дома № 73 по улице Токарева раскопали яму. Видимо, как всегда прорвало трубы или еще что. Аварию устранили, асфальт кое-как постелили. Прошел месяц. Теперь на данном участке дороги не асфальт, а просто яма, которая с каждым днем проваливается все глубже. Фактически полоса в данном месте непригодна для движения…

Сегодня пресс-служба городской администрации прислала свой комментарий.

- Яма, о которой идет речь, это было разрытие «Тулагорводоканала». В связи с проседанием грунта было проведено щебенение полотна. До конца недели сотрудники предприятия обязались заасфальтировать этот участок дороги.

 

Хотите «похвастаться» ямами на своей улице? Обнародовать видео разбитых дорог? Пожаловаться на нечищенную крышу или неубранный двор? Добро пожаловать в блог «Народный журналист»!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:44 +2
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