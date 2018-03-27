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В Тульской области рынок микрофинансовых организаций вырос на 30%

В Тульской области рынок микрофинансовых организаций вырос на 30%

Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на территории нашего региона, значительно вырос.

По итогам третьего квартала 2017 года (относительно второго) объем займов, выданных МФО, вырос на 30% – до 113 млн рублей.

По данным Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, по итогам III квартала 2017 года размер кредитного портфеля МФО, зарегистрированных в регионе, вырос на 12%, то есть до 254 млн рублей.

Объем займов, выданных физическим лицам, увеличился в два раза — до 56 млн рублей.

Объем выданных займов индивидуальным предпринимателям сократился на 29% и составил 25 млн рублей, объем выданных займов юридическим лицам вырос на 33%, до 32 млн рублей. Количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями в III квартале 2017 года, выросло на 13%, до 3 тыс. шт.

Управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков:

Дмитрий Новиков

– Прежде чем обратиться в микрофинансовую организацию, нужно обязательно зайти на сайт www.cbr.ru. Там представлен государственный реестр, в который включены все МФО — легальные участники финансового рынка. Если интересующую организацию вы в списке не обнаружили, иметь дело с ней опасно. Такие организации Банк России не контролирует и защитить ваши права не сможет.

Всего реестр МФО в Тульской области на 30 сентября 2017 года включал 14 организаций, при этом за III квартал 2017 года из реестра исключены 2 компании, из которых 1 — за неоднократные нарушения законодательства.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:30 −5
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