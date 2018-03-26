В Кимовске оперативник заставил женщину купить наркотики и задержал ее
За превышение должностных полномочий он пошел под суд.
Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Суд установил, что в 2016-2017 гг. Артем Яковлев путем угроз и принуждения склонил гражданку М. к совершению уголовно наказуемого деяния — приобретению наркотического средства. А затем, чтобы искусственно улучшить показатели своей работы, задержал ее и «состряпал» на нее материал.
В отношении гражданки М. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Приговором суда Артему Яковлеву назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.
Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.