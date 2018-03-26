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В Кимовске оперативник заставил женщину купить наркотики и задержал ее

В Кимовске оперативник заставил женщину купить наркотики и задержал ее

За превышение должностных полномочий он пошел под суд.

23 марта Кимовский городской суд рассмотрел дело бывшего старшего оперуполномоченного группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков отдела полиции «Кимовский» 29-летнего Артема Яковлева.

Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Суд установил, что в 2016-2017 гг. Артем Яковлев путем угроз и принуждения склонил гражданку М. к совершению уголовно наказуемого деяния — приобретению наркотического средства. А затем, чтобы искусственно улучшить показатели своей работы, задержал ее и «состряпал» на нее материал.

В отношении гражданки М. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Приговором суда Артему Яковлеву назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:06 +5
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Место
Кимовский районТульская область

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