Фото пресс-службы администрации Тулы.
Список адресов: Где в Туле посадят деревья на первом апрельском субботнике
Как мы уже писали, в апреле в Туле пройдет первый в этом году субботник. В рамках мероприятия состоится высадка деревьев и кустарников.
Планируется, что субботник пройдет 21 апреля. В рамках субботника будут высажены сосны, ели, рябины, клены, а также более 2900 кустарников. Работы предполагается провести по следующим адресам:
- больница скорой медицинской помощи им. Ваныкина;
- пересечение ул. Ложевой/ул. Кирова;
- пос. Плеханово, ул. Заводская;
- ул. Халтурина/ул. Демонстрации;
- ул. Пролетарская от выезда ТЦ «Макси» до ж/д моста;
- пересечение ул. Первомайской/ул. Фрунзе (около ул. Первомайской, 30);
- ротонда на набережной р. Упы;
- памятник «Тулякам, ушедшим в бессмертие», прилегающая территория;
- пос. Скуратово, сквер ул. Новоселов;
- Молодежный бульвар;
- пр. Ленина (в районе дома №78).
Всего в рамках субботника планируется высадить 3189 саженцев.