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Список адресов: Где в Туле посадят деревья на первом апрельском субботнике
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Список адресов: Где в Туле посадят деревья на первом апрельском субботнике

Как мы уже писали, в апреле в Туле пройдет первый в этом году субботник. В рамках мероприятия состоится высадка деревьев и кустарников.

Планируется, что субботник пройдет 21 апреля. В рамках субботника будут высажены сосны, ели, рябины, клены, а также более 2900 кустарников. Работы предполагается провести по следующим адресам:

  • больница скорой медицинской помощи им. Ваныкина;
  • пересечение ул. Ложевой/ул. Кирова;
  • пос. Плеханово, ул. Заводская;
  • ул. Халтурина/ул. Демонстрации;
  • ул. Пролетарская от выезда ТЦ «Макси» до ж/д моста;
  • пересечение ул. Первомайской/ул. Фрунзе (около ул. Первомайской, 30);
  • ротонда на набережной р. Упы;
  • памятник «Тулякам, ушедшим в бессмертие», прилегающая территория;
  • пос. Скуратово, сквер ул. Новоселов;
  • Молодежный бульвар;
  • пр. Ленина (в районе дома №78).

Всего в рамках субботника планируется высадить 3189 саженцев.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:25 0
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