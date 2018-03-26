После капремонта в Плавске пятиэтажка протекает до второго этажа

Активисты Общероссийского народного фронта в Тульской области добиваются ликвидации последствий капитального ремонта, проведенного в доме №40 по улице Победы в Плавске.

К общественникам обратились жители дома, которые жалуются, что после проведенного в 2012 г. ремонта в доме начала течь кровля. Причем, как говорят жители, значительно сильнее, чем раньше. На сегодня во всех квартирах на верхнем этаже и на лестничных площадках видны следы потеков, осыпается штукатурка, отклеиваются обои. Местами пятиэтажка протекает до второго этажа. На стенах начинает появляться грибок, так как они не просыхают даже в теплую сухую погоду.

Особое беспокойство жителей вызывает тот факт, что вода попадает на распределительные щиты на лестничных площадках дома, что может вызвать короткое замыкание.

«В моей квартире, быть может, из-за постоянной влажности или из ошибок при проведении капремонта разрушается стена, в которой находится вентиляционный канал. Когда последний раз специалист осматривал оборудование, из стены выпали несколько бетонных фрагментов. Теперь все продукты сгорания в моей квартире и со всего дома идут не на улицу, а внутрь помещения. Это может быть очень опасно», — отмечает житель дома Светлана Буколова.

Как подчеркивают жители, они уже неоднократно обращались в жилищную инспекцию региона, которая в свою очередь направляла предписания в управляющую компанию с требованием устранить нарушения.

«Никаких мер не было предпринято. Жители опасаются, что затягивание с решением их проблемы не только создает дискомфорт для их жизни, но приведет к преждевременному износу здания. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тульской области направили обращение в Государственную жилищную инспекцию и в администрацию Плавского района с просьбой обратить внимание на состояние дома и устранить протечки», — сказал эксперт ОНФ в Тульской области Константин Полторыхин.