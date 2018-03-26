В Донском рецидивист ударил ножом в живот свою сожительницу

Ближайшие четыре года и три месяца мужчина проведет в колонии общего режима.

Приговором Донского городского суда ранее судимый 33-летний местный житель осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что осужденный на почве неприязненных отношений к своей сожительнице, 30 декабря прошлого года ударил женщину ножом в живот. Полученные повреждения были определены как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.