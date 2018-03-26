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Погода в Туле 27 марта: снег с дождём и оттепель

Погода в Туле 27 марта: снег с дождём и оттепель

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность. Ночью местами небольшие осадки.

Днем мокрый снег с дождём (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). На дорогах местами  гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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