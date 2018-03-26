Погода в Туле 27 марта: снег с дождём и оттепель

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность. Ночью местами небольшие осадки.

Днем мокрый снег с дождём (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.