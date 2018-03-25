В Новомосковске пенсионерку «развели» телефонные мошенники

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В Новомосковский отдел полиции обратилась 81-летняя местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников.

23 марта пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и, представившись родственником женщины, рассказал, что у него серьезные проблемы. По словам звонившего, решить проблему можно заплатив 20 000 рублей. Женщина согласилась отдать деньги. Через час на пороге ее дома появился курьер, согласившийся доставить сумму до адресата.

Лишь спустя несколько часов женщина поняла, что ее обманули.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции просят жителей Тульской области быть внимательными при подобных звонках с просьбами срочно подготовить и передать ту или иную сумму денег. Важно перезвонить на личный номер родственников или знакомых, от имени которых зачастую звонят злоумышленники, перепроверить информацию, и незамедлительно обращаться в полицию в случае обнаружения признаков мошенничества.