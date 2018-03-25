Фото из архива Myslo.
«Тулица» обыграла соперниц из «Тумень-ТюмГУ»
Первая игра 18-го тура закончилась со счетом 3:0 в пользу тулячек.
24 марта волейболистки в Туле прошла первая игра 18-го тура между волейболистками «Тулицы» и «Тумень-ТюмГУ».
В первом круге команды поделили очки, сыграв между собой 10 партий. Однако напряженной борьбы в первой игре 18-го тура не получилось. Первая партия закончилась уверенной победой хозяек площадки — 25:15.
Вторая партия прошла по похожему сценарию, она завершилась со счетом 25:18.
В финальной партии тулячки разгромили тюменскую команду — 25:9. Итоговый счет встречи — 3:0 в пользу хозяек площадки.
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