«Тулица» обыграла соперниц из «Тумень-ТюмГУ»

Фото из архива Myslo.

Первая игра 18-го тура закончилась со счетом 3:0 в пользу тулячек.

24 марта волейболистки в Туле прошла первая игра 18-го тура между волейболистками «Тулицы» и «Тумень-ТюмГУ».

В первом круге команды поделили очки, сыграв между собой 10 партий. Однако напряженной борьбы в первой игре 18-го тура не получилось. Первая партия закончилась уверенной победой хозяек площадки — 25:15.

Вторая партия прошла по похожему сценарию, она завершилась со счетом 25:18.

В финальной партии тулячки разгромили тюменскую команду — 25:9. Итоговый счет встречи — 3:0 в пользу хозяек площадки.