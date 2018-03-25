В Ясной поляне закроют Дом Толстого

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С 3 по 8 апреля 2018 года Дом Толстого в Ясной Поляне будет закрыт для посетителей. В это время в нем будет проходить подготовка к летнему сезону.

Как пояснили в пресс-службе музея-усадьбы, подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год сотрудники музея проводят профилактические работы в Доме писателя. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами.

Во время проведения работ экскурсии в музее-заповеднике будут проходить по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».