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В Ясной поляне закроют Дом Толстого
Фото poznamka.ru

В Ясной поляне закроют Дом Толстого

Это связано с подготовкой экспозиции к летнему сезону.

С 3 по 8 апреля 2018 года Дом Толстого в Ясной Поляне будет закрыт для посетителей. В это время в нем будет проходить подготовка к летнему сезону.

Как пояснили в пресс-службе музея-усадьбы, подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год сотрудники музея проводят профилактические работы в Доме писателя. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами.

Во время проведения работ экскурсии в музее-заповеднике будут проходить по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:41 +5
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