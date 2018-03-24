новости
новости
Регистрация
За неделю в Тульской области произошло тринадцать пожаров
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

За неделю в Тульской области произошло тринадцать пожаров

Большинство пожаров произошло в жилом секторе из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тульской области выезжали более 200 раз.

За период с 17 по 23 марта на территории области произошло 13 пожаров, из которых 8 произошли в жилом секторе. Личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров было спасено 5 человек, пострадало три человека и погибло два человека.

За неделю пожарно-спасательные подразделения совершили 13 выездов на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 27 - на загорание мусора, 22 - на оказание помощи населению и организациям, а также 41 - на ложные вызовы.

Как показывает статистика, основное количество пожаров происходит в жилом секторе из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

В большинстве случаев начавшийся пожар можно потушить самостоятельно, если вовремя заметить и принять необходимые меры. Но никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. Пламя может распространяться молниеносно, а поэтому при любом возгорании первым делом нужно вызывать пожарных.

Необходимо знать, что чаще всего люди гибнут именно от угарного газа, а не от огня.

Дым всегда поднимается вверх, поэтому первая рекомендация в задымленном помещении – стараться дышать как можно реже, лечь на пол и выбираться ползком.

Проветривать горящее помещение нельзя - от притока кислорода огонь быстро разгорается. По возможности плотно закрывать за собой двери, ограничивая приток кислорода в помещение.

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает! Соблюдая требования пожарной безопасности, вы убережёте себя и своих близких от пожара.

Регулярно проводите осмотр и ремонт электропроводки и электрооборудования. Не оставляйте без присмотра детей. Соблюдайте требования пожарной безопасности при курении. Имейте в наличии огнетушитель и умейте им пользоваться. Не помешает установить дома автономный беспроводной дымовой датчик, который громкой сиреной оповестит о наличии дыма.

Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 21:31 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские волейболистки стали пятыми в Обнинске
Тульские волейболистки стали пятыми в Обнинске
В Тульской области совершил экстренную посадку спасательный вертолёт
В Тульской области совершил экстренную посадку спасательный вертолёт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.