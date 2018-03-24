За неделю в Тульской области произошло тринадцать пожаров

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тульской области выезжали более 200 раз.

За период с 17 по 23 марта на территории области произошло 13 пожаров, из которых 8 произошли в жилом секторе. Личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров было спасено 5 человек, пострадало три человека и погибло два человека.

За неделю пожарно-спасательные подразделения совершили 13 выездов на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 27 - на загорание мусора, 22 - на оказание помощи населению и организациям, а также 41 - на ложные вызовы.

Как показывает статистика, основное количество пожаров происходит в жилом секторе из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.

В большинстве случаев начавшийся пожар можно потушить самостоятельно, если вовремя заметить и принять необходимые меры. Но никогда нельзя недооценивать опасность огня и надеяться только на свои силы. Пламя может распространяться молниеносно, а поэтому при любом возгорании первым делом нужно вызывать пожарных.

Необходимо знать, что чаще всего люди гибнут именно от угарного газа, а не от огня.

Дым всегда поднимается вверх, поэтому первая рекомендация в задымленном помещении – стараться дышать как можно реже, лечь на пол и выбираться ползком.

Проветривать горящее помещение нельзя - от притока кислорода огонь быстро разгорается. По возможности плотно закрывать за собой двери, ограничивая приток кислорода в помещение.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает! Соблюдая требования пожарной безопасности, вы убережёте себя и своих близких от пожара.

Регулярно проводите осмотр и ремонт электропроводки и электрооборудования. Не оставляйте без присмотра детей. Соблюдайте требования пожарной безопасности при курении. Имейте в наличии огнетушитель и умейте им пользоваться. Не помешает установить дома автономный беспроводной дымовой датчик, который громкой сиреной оповестит о наличии дыма.