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В Туле на нескольких улицах сегодня отключат воду

В Туле на нескольких улицах сегодня отключат воду

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тулагорводоканала» сегодня, 22 марта, проведут плановые ремонтные работы на некоторых улицах. В связи с этим с 9.30 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Мира 50, 52, 52-а, 54, 54-а, 56, 56-а, 58,
  • ул. Оружейная 7-а, 7-б, 7-в, 3-а,
  • ул. Смидович 4-а, 6-а, 6-б, 6-в,
  • п. Косая Гора, ул. Октябрьская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
  • частный сектор п. Верхняя Стрекаловка,

С 10.00 воду отключат на следующих улицах:

  • ул. Волкова 3, 3к2, 7, 13, 14, 15-а, 15-б, 1к1, 3к1, 3к4, 1к3, 2а, 8, 15, 9-а, 11, 5-а, 11-а, 9, 4, 6, 6-а, 10, 5,
  • ул. Фабричная 1, 5, 7, 9,
  • ул. Металлургов 24, 26, 28, 41-а, 45-г, 43-а, 43-б, 43-в, 45-б, 41-б,
  • ул. Приупская 19, 21, 21-а,
  • ул. 2-й проезд Металлургов 2, 2к2, 2-а, 4,
  • ул. Чаплыгина 3-а, 13 (МСЧ № 1),
  • ул. Кутузова д. 112 (школа № 61),
  • ул. 2-ой проезд Металлургов д. 4-а (д/с № 137),
  • ул. Приупская д. 20,
  • ул. Кутузова д. 112,
  • ул. Кутузова 114-а, 116, 118, 120
  • частный сектор ул. Волкова и Бункерной.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:17 +1
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