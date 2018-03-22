В Туле на нескольких улицах сегодня отключат воду

Специалисты «Тулагорводоканала» сегодня, 22 марта, проведут плановые ремонтные работы на некоторых улицах. В связи с этим с 9.30 воды не будет по следующим адресам:

ул. Мира 50, 52, 52-а, 54, 54-а, 56, 56-а, 58,

ул. Оружейная 7-а, 7-б, 7-в, 3-а,

ул. Смидович 4-а, 6-а, 6-б, 6-в,

п. Косая Гора, ул. Октябрьская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

частный сектор п. Верхняя Стрекаловка,

С 10.00 воду отключат на следующих улицах: