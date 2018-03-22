Туляков приглашают на презентацию сочинских санаториев

Глава Сочи Анатолий Пахомов расскажет тулякам о преимуществах отдыха и санаторно-курортного лечения в рамках презентации «Твой Сочи».

Сочинские отели, санатории и туристские компании представят новые курортные и туристические возможности, летние программы пляжного отдыха, делового туризма, экскурсионные, лечебные и оздоровительные программы, анонсируют события жизни курорта.

Сочи – это многофункциональный курорт с широкими возможностями для летнего, зимнего, лечебного, экскурсионного отдыха и делового туризма. Единственный в России субтропический город протянулся вдоль побережья Черного моря на 145 км.

Сочинские здравницы – это качественное и профессиональное санаторное лечение. Минеральные источники долин рек Мацеста, Агура и Хоста помогли городу сложиться как бальнеологическому и климатическому курорту. В Сочинском регионе действуют более 50 источников минеральных вод бальнеологического и питьевого профиля.

Настоящую русскую зиму можно встретить в сочинском поселке Красная поляна. Здесь построены ультрасовременные горнолыжные комплексы, 54 канатные дороги и горнолыжные трассы протяженностью 152 километра, с общей пропускной способностью около 15 тысяч человек.