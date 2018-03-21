В Ясногорском районе начальница отдела дознания полиции подделывала подписи за свидетелей

За это женщина пошла под суд.

Приговором суда начальник ОД ОМВД России по Ясногорскому району М. признана виновной в ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание).

Суд установил, что М., являясь начальником отделения дознания ОМВД России по Ясногорскому району, во время расследования уголовного дела изготовила протокол осмотра предметов без участия понятых. Она подделала подписи свидетелей и сделала записи от их имени.

Приговором суда М. назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 4 месяца с лишения права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.