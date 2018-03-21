Фото из архива Myslo.
На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные пути
Дорожное покрытие межрельсовых пространств отремонтируют на шести переездах.
В Туле продолжается ремонт трамвайных переездов по ул. Металлургов. Так, этой зимой в Туле на пересечении ул. Металлургов и ул. Волкова межрельсовое пространство было отремонтировано литым асфальтом.
В предстоящий строительный сезон работа продолжится еще на шести переездах:
- ул. Доватора;
- ул. Столетова;
- ул. Чаплыгина;
- ул. Ак. Бардина;
- ул. Аносова;
- ул. Гайдара.
Ремонт будут вести специалисты МКУ «Сервисный центр» и МКП «Тулгорэлектротранс».
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