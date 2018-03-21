На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные пути

Фото из архива Myslo.

В Туле продолжается ремонт трамвайных переездов по ул. Металлургов. Так, этой зимой в Туле на пересечении ул. Металлургов и ул. Волкова межрельсовое пространство было отремонтировано литым асфальтом.

В предстоящий строительный сезон работа продолжится еще на шести переездах:

ул. Доватора;

ул. Столетова;

ул. Чаплыгина;

ул. Ак. Бардина;

ул. Аносова;

ул. Гайдара.

Ремонт будут вести специалисты МКУ «Сервисный центр» и МКП «Тулгорэлектротранс».