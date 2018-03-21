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На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные пути
Фото из архива Myslo.

На ул. Металлургов в Туле отремонтируют трамвайные пути

Дорожное покрытие межрельсовых пространств отремонтируют на шести переездах.

В Туле продолжается ремонт трамвайных переездов по ул. Металлургов. Так, этой зимой в Туле на пересечении ул. Металлургов и ул. Волкова межрельсовое пространство было отремонтировано литым асфальтом.

В предстоящий строительный сезон работа продолжится еще на шести переездах:

  • ул. Доватора;
  • ул. Столетова;
  • ул. Чаплыгина;
  • ул. Ак. Бардина;
  • ул. Аносова;
  • ул. Гайдара.

Ремонт будут вести специалисты МКУ «Сервисный центр» и МКП «Тулгорэлектротранс».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:25 +9
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