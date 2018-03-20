Суд оштрафовал сотрудницу тульской аптеки, укравшую деньги из сейфа

Мировым судом судебного участка №55 Зареченского района Тулы вынесен обвинительный приговор 26-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в краже.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, фигурантка, будучи стажером-фармацевтом в аптеке, 30 декабря прошлого года, находясь в подсобном помещении, открыла сейф и тайно забрала оттуда 7000 рублей.

Две недели спустя девушка, в январе 2018 года девушка похитила из того же сейфа 40 тысяч рублей. Денежные средства воровка обратила в свою пользу. Часть похищенных денег осужденная возместила потерпевшей стороне. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.