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Суд оштрафовал сотрудницу тульской аптеки, укравшую деньги из сейфа

Суд оштрафовал сотрудницу тульской аптеки, укравшую деньги из сейфа

Девушка, стажируясь на должности фармацевта, дважды обворовала своих работодателей.

Мировым судом судебного участка №55 Зареченского района Тулы вынесен обвинительный приговор 26-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в краже.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, фигурантка, будучи стажером-фармацевтом в аптеке, 30 декабря прошлого года, находясь в подсобном помещении, открыла сейф и тайно забрала оттуда 7000 рублей.

Две недели спустя девушка, в январе 2018 года девушка похитила из того же сейфа 40 тысяч рублей. Денежные средства воровка обратила в свою пользу. Часть похищенных денег осужденная возместила потерпевшей стороне. Суд назначил девушке наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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Место
ТулаЗареченский район

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