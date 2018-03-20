Где в Туле отключат свет 21 марта
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» временно обесточат дома по следующим адресам:
- ул. Ложевая, 123,
- ул. Гармонная, 26,
- ул. Пролетарская, 26, 28,
- ул. Степанова, 89-а,
- ул. Октябрьская, 95, 95-в, 95-б, 93, 95-а,
- ул. Галкина, 36, 37,
- ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),
- пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
- ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),
- ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),
- ул. Жореса, 2-20 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- ул. 2-я Хомутовка, 7-17, 23-а-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.),
- ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),
- ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59,
- ул. Айвазовского, 1-40,
- пер. Репина, 31-60,
- ул. Газовая, 54-72, (чётн.), 49, 51, 61-69 (нечётн.),
- пр-д П. Морозова, 1-56,
- пр-д Полежаева, 1-56,
- Епифанское ш., 1, 1-а, 2-б,
- ул. Каракозова, 5, 11-27,
- ул. Марата, 123,
- ул. Патронная, 1-30,
- ул. Степанова, 154,
- п. Угольный: ул. Шоссейная, 16-28, 36-40-а (чётн.),
- ул. Садовая, 67, 69,
- ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34.
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