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Туляки стали меньше пользоваться услугами ломбардов

Туляки стали меньше пользоваться услугами ломбардов

Объём займов, выданных под залог ценностей и имущества, уменьшился на 17%.

Объем займов, выданных тульскими ломбардами в третьем квартале прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, уменьшился на 17% и составил 549 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба тульского отделения Банка России, задолженность клиентов по основному долгу по таким займам увеличилась на 2,4 % и составила 346 млн рублей. Всего в регионе зарегистрировано 58 ломбардов.

Количество договоров займа, заключенных ломбардами в третьем квартале 2017 года, составило 64000 штук  (уменьшение на 18 %). В связи с различными нарушениями ломбардам Тульской области было выдано 54 предписания, возбуждено шесть административных дел, в суд направлено одно исковое заявление о ликвидации ломбарда.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 +1
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