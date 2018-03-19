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В тульской деревне Дворяниново при пожаре погиб человек

В тульской деревне Дворяниново при пожаре погиб человек

Пожар в жилом доме случился 18 марта.

18 марта 2018 года в 16.44 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного по адресу: Заокский район, деревня Дворяниново.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия, в 17.02, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 17.07.

В результате происшествия деревянный дом размером
5×7 м сгорел полностью.

Под завалами пожарные обнаружили труп. Личность погибшего устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 09:15 0
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Место
ДворяниновоЗаокский районТульская область

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