В тульской деревне Дворяниново при пожаре погиб человек
Пожар в жилом доме случился 18 марта.
18 марта 2018 года в 16.44 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного по адресу: Заокский район, деревня Дворяниново.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.
По прибытии на место происшествия, в 17.02, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 17.07.
В результате происшествия деревянный дом размером
5×7 м сгорел полностью.
Под завалами пожарные обнаружили труп. Личность погибшего устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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