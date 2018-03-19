В тульской деревне Дворяниново при пожаре погиб человек

18 марта 2018 года в 16.44 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного по адресу: Заокский район, деревня Дворяниново.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.

По прибытии на место происшествия, в 17.02, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 17.07.

В результате происшествия деревянный дом размером

5×7 м сгорел полностью.

Под завалами пожарные обнаружили труп. Личность погибшего устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.