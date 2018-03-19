В Туле мужчина лишился автомобиля, сходив в магазин

Он оставил ключи от «Лады Приоры» в замке зажигания – этим воспользовался угонщик.

Сотрудниками тульской полиции установлен подозреваемый в угоне. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник, выходя ночью из магазина, увидел около торговой точки припаркованную «Ладу Приору» с ключами в замке зажигания и решил её угнать.

Мужчина сел за руль чужой машины и уехал в сторону своего дома. Вышедший позже из того же магазина владелец легковушки обратился в полицию. Полицейскими незамедлительно были проведены мероприятия по обнаружению злоумышленника и угнанной машины.

В кратчайшие сроки полицейские выяснили личность «покупателя» и смогли установить его местонахождение. Версия о причастности мужчины к угону подтвердилась. Машина была обнаружена, а подозреваемый 43-летний неработающий мужчина признался в совершении преступления. Полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств угона.