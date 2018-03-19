Стоматологи приглашают жителей Тульской области на профилактические осмотры

Все желающие смогут пройти профилактический осмотр у врача и получить конкретные рекомендации по лечению и профилактике заболеваний полости рта.

Во вторник, 20 марта, состоится выезд передвижного стоматологического комплекса в Ефремовский район. Жители смогут пройти осмотр у врача стоматолога и получить ответы на интересующие вопросы.

Осмотр будет проходить с 10 до 14 часов в посёлке Октябрьский при ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова». В тот же день, с 11 до 15 часов, стоматологи проведут приём в Венёвском районе, в посёлке Рассвет при ГУЗ «Веневская центральная районная больница».

В четверг, 22 марта, в то же время, профилактический осмотр пройдёт в селе Крапивна Щекинского района, при врачебной амбулатории ГУЗ «Щекинская районная больница».

В следующую субботу, 24 марта, с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» будут проведены Дни открытых дверей. Акции состоятся по адресам:

г. Тула, ул. Токарева, д. 70-А,

филиал № 5, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д. 70.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.