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Пожар в Туле: Под завалами найдены тела двух человек

Пожар в Туле: Под завалами найдены тела двух человек

ЧП произошло сегодня в деревне Струково.

16 марта 2018 года в 14.50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного на улице Овражной в деревне Струково (городской округ Тула).

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии на место происшествия, в 15.05, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 15.23.

Кровля дома обрушилась, дом выгорел внутри. При разборе завалов было найдено тело сначала одного человека, впоследствии нашли и второго. Тела сильно обожжены.

Причина пожара и личности погибших людей устанавливаются. По словам соседей, в доме проживала пожилая семейная пара.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:19 +1
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