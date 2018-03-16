Пожар в Туле: Под завалами найдены тела двух человек
ЧП произошло сегодня в деревне Струково.
16 марта 2018 года в 14.50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного на улице Овражной в деревне Струково (городской округ Тула).
На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии на место происшествия, в 15.05, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 15.23.
Кровля дома обрушилась, дом выгорел внутри. При разборе завалов было найдено тело сначала одного человека, впоследствии нашли и второго. Тела сильно обожжены.
Причина пожара и личности погибших людей устанавливаются. По словам соседей, в доме проживала пожилая семейная пара.
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