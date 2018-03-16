В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за морозов

Фото из архива Myslo.

В регионе 17 марта объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с понижением температуры воздуха.

По сообщению Гидрометцентра 17 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха.

В ночь на 17 марта похолодает до –19°С. Днем –10°С. Синоптики прогнозируют небольшой снег. В следующие дни немного потеплеет: ночью до –17°С, днем –5 ...–7°С.

Затем столбик термометра поползет вверх.