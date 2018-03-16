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Житель Тульской области после ссоры со знакомым разбил его автомобиль ломом

Житель Тульской области после ссоры со знакомым разбил его автомобиль ломом

Ущерб владельцу составил 460 478, 78 руб.

Заместителем прокурора Каменского района утвержден обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Ефремова. Он обвиняется в ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

В ходе следствия установлено, что 17 сентября 2017 г., поссорившись со знакомым, обвиняемый разбил его автомобиль «Хёндэ Крета» ломом. Ущерб владельцу составил 460 478, 78 руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело передано в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:36 +1
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