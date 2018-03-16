Житель Тульской области после ссоры со знакомым разбил его автомобиль ломом

Заместителем прокурора Каменского района утвержден обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Ефремова. Он обвиняется в ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

В ходе следствия установлено, что 17 сентября 2017 г., поссорившись со знакомым, обвиняемый разбил его автомобиль «Хёндэ Крета» ломом. Ущерб владельцу составил 460 478, 78 руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело передано в суд.