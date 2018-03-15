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В тульском поселке сгорел деревянный дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В тульском поселке сгорел деревянный дом

Причина пожара выясняется.

14 марта в 16.54 в службу спасения сообщили о возгорании деревянного дома, расположенного в Туле в п. Угольный на ул. Асфальтовой.

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 17.06. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение было ликвидировано через пять минут. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причина пожара выясняется.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:12 0
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