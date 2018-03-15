В тульском поселке сгорел деревянный дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

14 марта в 16.54 в службу спасения сообщили о возгорании деревянного дома, расположенного в Туле в п. Угольный на ул. Асфальтовой.

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 17.06. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение было ликвидировано через пять минут. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники. Причина пожара выясняется.