В Туле выберут «Студента года»

«Студент года» — это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель премии — выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.



Премия проходит в три этапа. Первый — региональный, его победители рекомендуются к участию во втором, Всероссийском заочном этапе.

Заявки на участие принимаются по адресу RSMTULA@yandex.ru до 31 марта.

Подробности в официальном сообществе конкурса ВКонтакте vk.com/studentgodatula.