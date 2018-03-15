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В Туле выберут «Студента года»

В Туле выберут «Студента года»

В Тульской области начинается региональный отборочный этап Российской национальной премии.

«Студент года» — это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки Российской Федерации. Главная цель премии — выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

Премия проходит в три этапа. Первый — региональный, его победители рекомендуются к участию во втором, Всероссийском заочном этапе.

Заявки на участие принимаются по адресу RSMTULA@yandex.ru до 31 марта.

Подробности в официальном сообществе конкурса ВКонтакте vk.com/studentgodatula.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:08 0
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