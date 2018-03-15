В Богородицке медсестру осудили за мошенничество с лекарствами

Суд приговорил 37-летнюю женщину к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

В июле прошлого года Богородицкой межрайонной прокуратурой была проведена проверка по факту мошенничества с использованием рецептов на выдачу лекарственных препаратов.

Выяснилось, что 37-летняя медсестра Товарковской сельской амбулатории взяла из регистратуры амбулаторные карты пациентов-пенсионеров, получающих льготные лекарства.

Затем женщина обратилась к участковому врачу-терапевту, получила рецепты на препараты, предъявила их в аптеке, где ей выдали лекарства, которыми медсестра распорядилась по своему усмотрению.

В результате в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудница медучреждения признана виновной в совершении преступления, судом ей назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей.