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В Богородицке медсестру осудили за мошенничество с лекарствами

В Богородицке медсестру осудили за мошенничество с лекарствами

Суд приговорил 37-летнюю женщину к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

В июле прошлого года Богородицкой межрайонной прокуратурой была проведена проверка по факту мошенничества с использованием рецептов на выдачу лекарственных препаратов.

Выяснилось, что 37-летняя медсестра Товарковской сельской амбулатории взяла из регистратуры амбулаторные карты пациентов-пенсионеров, получающих льготные лекарства. 

Затем женщина обратилась к участковому врачу-терапевту, получила рецепты на препараты, предъявила их в аптеке, где ей выдали лекарства, которыми медсестра распорядилась по своему усмотрению.

В результате в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудница медучреждения признана виновной в совершении преступления, судом ей назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:37 +1
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