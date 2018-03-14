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На тульской стройке двое рабочих сорвались с высоты 17-го этажа

На тульской стройке двое рабочих сорвались с высоты 17-го этажа

От полученных травм мужчины скончались.

Вечером 13 марта в правоохранительные органы сообщили о падении с высоты 17-го этажа двух мужчин при строительстве многоквартирного жилого дома на улице Павшинский Мост в Туле. Один мужчина скончался на месте происшествия, второй — спустя несколько минут по пути в больницу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным следствия, во время монтажа в доме лестничных пролетов произошло обрушение строительных настилов, в результате чего 21-летний и 29-летний монтажники упали с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью. Погибшие не являлись жителями Тульской области, работали вахтовым методом.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +4
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