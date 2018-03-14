На ул. Металлистов в Туле сняли асфальт

Фото из архива Myslo.

В ближайшее время дорогу вымостят плиткой и установят уличное освещение.

14 марта в Туле прошло совещание по реконструкции набережной Упы и ул. Металлистов.

Сейчас на набережной Упы завершаются земляные работы и вертикальная планировка территории. Дорожное полотно готовят под мощение плиткой. Городские службы будут ежедневно следить за уровнем подъема воды в старице Упы.

На ул. Металлистов специалисты приступили к демонтажу дорожного покрытия под укладку плитки. В ближайшее время здесь планируется монтаж электросетей под установку уличного освещения.