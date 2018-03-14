Фото из архива Myslo.
На ул. Металлистов в Туле сняли асфальт
В ближайшее время дорогу вымостят плиткой и установят уличное освещение.
14 марта в Туле прошло совещание по реконструкции набережной Упы и ул. Металлистов.
Сейчас на набережной Упы завершаются земляные работы и вертикальная планировка территории. Дорожное полотно готовят под мощение плиткой. Городские службы будут ежедневно следить за уровнем подъема воды в старице Упы.
На ул. Металлистов специалисты приступили к демонтажу дорожного покрытия под укладку плитки. В ближайшее время здесь планируется монтаж электросетей под установку уличного освещения.
21 февраля, в 15:13, 116 4963 7
19 февраля, в 20:20, 127 5724 -1
11 января, в 13:56, 33 5528 3
13 декабря 2017, в 12:34, 79 2202 5
Другие статьи по темам