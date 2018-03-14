Новый детский сад в тульском селе Зайцево откроется 1 сентября

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В селе Зайцево строители возвели первый этаж нового детского сада, сейчас начались работы по формированию второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

В новом дошкольном образовательном учреждении будут три группы по 20 человек, одна из них — для детей до трех лет.

Стоимость строительства — 85 млн рублей. Финансирование предусмотрено программой муниципального образования город Тула «Развитие образования» на 2018 год.

Завершить работы планируют уже к 1 сентября 2018 года.