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Новый детский сад в тульском селе Зайцево откроется 1 сентября
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Новый детский сад в тульском селе Зайцево откроется 1 сентября

Он рассчитан на 60 мест.

В селе Зайцево строители возвели первый этаж нового детского сада, сейчас начались работы по формированию второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

В новом дошкольном образовательном учреждении будут три группы по 20 человек, одна из них — для детей до трех лет.

Стоимость строительства — 85 млн рублей. Финансирование предусмотрено программой муниципального образования город Тула «Развитие образования» на 2018 год.

Завершить работы планируют уже к 1 сентября 2018 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:15 +5
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