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Узловский суд закрыл сайт, продающий средства для похудения

Узловский суд закрыл сайт, продающий средства для похудения

В составе одного из препаратов была обнаружена вредная для здоровья химия.

Узловская межрайонная прокуратура нашла на двух сайтах информацию о продаже жиросжигателя DNP. В составе этого препарата содержится химическое вещество 2,4 динитрофенол, используемое при производстве красок и лаков. Вещество не предназначено для приема внутрь.

Сам товар не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, пищевой добавки либо БАДа.

По результатам проверки прокурор направил в Узловский городской суд иски о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России. Исковые требования были полностью удовлетворены. Исполнение решений суда прокуратура взяла на контроль.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:06 +4
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Место
Тульская областьУзловский район

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