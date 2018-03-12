Узловский суд закрыл сайт, продающий средства для похудения

В составе одного из препаратов была обнаружена вредная для здоровья химия.

Узловская межрайонная прокуратура нашла на двух сайтах информацию о продаже жиросжигателя DNP. В составе этого препарата содержится химическое вещество 2,4 динитрофенол, используемое при производстве красок и лаков. Вещество не предназначено для приема внутрь.

Сам товар не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, пищевой добавки либо БАДа.

По результатам проверки прокурор направил в Узловский городской суд иски о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России. Исковые требования были полностью удовлетворены. Исполнение решений суда прокуратура взяла на контроль.