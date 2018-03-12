В Советском районе Тулы раскрыли уличный грабеж

Полицейские патрульно-постовой службы установили подозреваемого в уличном грабеже. По предварительным данным, в ночное время злоумышленник в Советском округе города напал на 32-летнего прохожего и избил его, а после похитил мобильный телефон.

Потерпевший сразу же обратился в полицию, описав ситуацию, и в кратчайшие сроки экипаж ППС, находившийся неподалеку от места происшествия, обнаружил схожего по приметам молодого человека.

При дальнейшей проверке подтвердилась его причастность к противоправному деянию. Он признался в содеянном. Похищенное изъято. В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».