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В Советском районе Тулы раскрыли уличный грабеж

В Советском районе Тулы раскрыли уличный грабеж

Добычей злоумышленника стал мобильный телефон жертвы.

Полицейские патрульно-постовой службы установили подозреваемого в уличном грабеже. По предварительным данным, в ночное время злоумышленник в Советском округе города напал на 32-летнего прохожего и избил его, а после похитил мобильный телефон.

Потерпевший сразу же обратился в полицию, описав ситуацию, и в кратчайшие сроки экипаж ППС, находившийся неподалеку от места происшествия, обнаружил схожего по приметам молодого человека.

При дальнейшей проверке подтвердилась его причастность к  противоправному деянию. Он признался в содеянном. Похищенное изъято. В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:20 +2
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