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В Тульской области на трассе «Дон» в ДТП погиб пешеход
фото предоставлено отделением пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Тульской области на трассе «Дон» в ДТП погиб пешеход

Мужчина поплатился жизнью за попытку перейти дорогу в неположенном месте.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Chevrolet Lacetti и пешехода произошло 9 марта в 20 часов 05 минут на 168 км 350 м а/д ДОН в направлении г. Москва.

29-летний водитель  Chevrolet Lacetti сбил 50-летнего мужчину. В Госавтоинспекции уточнили, что он шел через дорогу слева на право по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, в одежде темных тонов, без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В данном ДТП также пострадала женщина 1992 г.р. – пассажир а/м Chevrolet Lacetti, которой была оказана медицинская помощь на месте аварии.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:33 +2
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