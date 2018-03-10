В Тульской области на трассе «Дон» в ДТП погиб пешеход

фото предоставлено отделением пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Chevrolet Lacetti и пешехода произошло 9 марта в 20 часов 05 минут на 168 км 350 м а/д ДОН в направлении г. Москва.

29-летний водитель Chevrolet Lacetti сбил 50-летнего мужчину. В Госавтоинспекции уточнили, что он шел через дорогу слева на право по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, в одежде темных тонов, без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В данном ДТП также пострадала женщина 1992 г.р. – пассажир а/м Chevrolet Lacetti, которой была оказана медицинская помощь на месте аварии.