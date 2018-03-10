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В Туле проверили качество уборки улиц от снега

В Туле проверили качество уборки улиц от снега

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова выездное совещание было посвящено контролю расчистки территорий города от снега.

В выездном совещании приняли участие начальник управления по благоустройству администрации города Татьяна Матвеева, заместители начальников главных управлений по благоустройству главных управлений администрации Тулы по территориальным округам, представители АО «Спецавтохозяйство», УАТН.
 
В ходе объезда основное внимание было уделено контролю уборки остановочных площадок, пешеходных переходов, тротуаров, разворотных колец, мостов и путепроводов В Туле также продолжается механизированная расчистка магистральных улиц и парковочного пространства.
 
Был дан ряд поручений по усилению работ на разворотных кольцах (ст. Южная, Московский вокзал, ул. Перекопская), а также по устранению замечаний по расчистке тротуаров и парковочного пространства на второстепенных улицах.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:26 0
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