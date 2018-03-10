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Туляк от злости разнес витрины в аптеке

Туляк от злости разнес витрины в аптеке

Не смог сдержать эмоции и теперь ему грозит уголовная статья.

В Туле сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства умышленного повреждения чужого имущества.
 
По предварительным данным, накануне вечером к работнице одной из городских аптек пришёл её знакомый. Во время беседы они поссорились. Мужчина не сдержал эмоции и начал наносить удары по витрине, прилавку и демонстрационным товарам, чем повредил их. 
 
Прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы обнаружили подозреваемого и доставили его для разбирательства. 38-летний мужчина признался в противоправном деянии. В отделе полиции «Центральный» проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.
сегодня, в 10:26 +3
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