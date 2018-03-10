Туляк от злости разнес витрины в аптеке

Не смог сдержать эмоции и теперь ему грозит уголовная статья.

В Туле сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства умышленного повреждения чужого имущества.

По предварительным данным, накануне вечером к работнице одной из городских аптек пришёл её знакомый. Во время беседы они поссорились. Мужчина не сдержал эмоции и начал наносить удары по витрине, прилавку и демонстрационным товарам, чем повредил их.

Прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы обнаружили подозреваемого и доставили его для разбирательства. 38-летний мужчина признался в противоправном деянии. В отделе полиции «Центральный» проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.