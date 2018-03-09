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Погода в Туле 10 марта: Зима уходить не собирается
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 10 марта: Зима уходить не собирается

Синоптики обещают снег и легкий морозец.

По данным Гидрометцентра и Гисметео 10 марта в Туле ожидается снег, причем ночью довольно сильный. По прогнозам, за сутки в Туле выпадет около 5 мм осадков. Весь день будет облачно.

Температура воздуха ночью опустится до -8°С, днем ожидается от -4°С до -6°С.

Атмосферное давление 746 мм рт.ст. Влажность воздуха — 71%. Ветер юго-восточный, около 4 м/сек.

сегодня, в 08:00 +3
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