Голодные воры обокрали в Узловском районе частный дом

Полицией в Узловском районе установлены подозреваемые в краже. Как предполагают сотрудники отдела МВД, злоумышленники проникли в частный дом на территории районного центра, вскрыв деревянное окно.

Предметами преступного посягательства похитителей стали продукты питания, которые злоумышленники съели.

При проведении мероприятий полицейские выяснили, что к незаконному деянию причастны 29-летний неработающий ранее судимый местный житель и его 33-летний подельник. Мужчины признались в хищении. В полиции проводится работа по выяснению всех деталей кражи и обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.