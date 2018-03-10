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Голодные воры обокрали в Узловском районе частный дом

Голодные воры обокрали в Узловском районе частный дом

Предметами преступного посягательства похитителей стали продукты питания.

Полицией в Узловском районе установлены подозреваемые в краже. Как предполагают сотрудники отдела МВД, злоумышленники проникли в частный дом на территории районного центра, вскрыв деревянное окно.
 
Предметами преступного посягательства похитителей стали продукты питания, которые злоумышленники съели.
 
При проведении мероприятий полицейские выяснили, что к незаконному деянию причастны 29-летний неработающий ранее судимый местный житель и его 33-летний подельник. Мужчины признались в хищении. В полиции проводится работа по выяснению всех деталей кражи и обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.
сегодня, в 14:31 0
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