Передвижная приемная администрации Тулы соберет жалобы жителей Центрального округа

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения.

В среду, 14 марта, передвижная приемная администрации Тулы будет работать в Центральном округе.

Обращения граждан будут приниматься с 10.00 по адресу: Центральный территориальный округ, пос. Скуратовский, пос. Трудовой, д. 6 (детская площадка).

Напомним, передвижная приемная администрации Тулы начала работать с июня 2014 года по поручению сити-менеджера Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71». Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.