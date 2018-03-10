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Передвижная приемная администрации Тулы соберет жалобы жителей Центрального округа

Передвижная приемная администрации Тулы соберет жалобы жителей Центрального округа

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения.

В среду, 14 марта, передвижная приемная администрации Тулы будет работать в Центральном округе.
 
Обращения граждан будут приниматься  с 10.00 по адресу: Центральный территориальный округ, пос. Скуратовский, пос. Трудовой, д. 6 (детская площадка).
 
Напомним, передвижная приемная администрации Тулы начала работать с июня 2014 года по поручению сити-менеджера Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71». Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:20 −1
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