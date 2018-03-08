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В аварии под Богородицком пострадали несколько человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В аварии под Богородицком пострадали несколько человек

Для извлечения пострадавших спасателям пришлось применять специнструмент.

В 7.57, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 17-м километре дороги «Быковка – Богородицк». Отечественная «четвёрка» столкнулась со встречным Mitsubishi Lancer.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи. В аварии пострадали водители и пассажиры обеих машин.

Для извлечения пострадавших применялся аварийно-спасательный инструмент «Медведь». В ликвидации последствий происшествия от МЧС России было задействовано 3 человека и 1 единица техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:53 +2
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Место
Тульская областьБогородицкий район

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