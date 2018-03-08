В аварии под Богородицком пострадали несколько человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 7.57, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 17-м километре дороги «Быковка – Богородицк». Отечественная «четвёрка» столкнулась со встречным Mitsubishi Lancer.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи. В аварии пострадали водители и пассажиры обеих машин.

Для извлечения пострадавших применялся аварийно-спасательный инструмент «Медведь». В ликвидации последствий происшествия от МЧС России было задействовано 3 человека и 1 единица техники.