Первые лица Тульской области поздравляют тулячек с Международным женским днем
Представительницам прекрасной половины человечества адресуют свои добрые пожелания чиновники, депутаты и силовики. Милые дамы, принимайте поздравления!
Дорогие, милые женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днем!
Этот замечательный праздник – ещё одна возможность сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете нашу жизнь по-настоящему полной и яркой.
Своей красотой, добротой и чуткостью вы меняете мир к лучшему. Добиваясь больших профессиональных успехов, вы успеваете поддерживать тепло домашнего очага, создавать атмосферу уюта и семейного счастья.
Ваше умение в нужный момент оказаться рядом, понять, поддержать и направить – бесценно и всегда вызывает восхищение. И, конечно, отдельных слов благодарности заслуживает ваша безграничная материнская любовь и ласка, которые вы дарите детям.
От всей души желаю вам счастья, любви, радости и отличного весеннего настроения! С праздником, дорогие наши женщины!
Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области.
Дорогие женщины!
От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот первый весенний праздник мы встречаем с особым чувством, ведь он посвящен вам – прекрасной половине человечества. Природа щедро наградила вас всевозможными талантами. Своей мудростью и заботой, чуткостью и терпением вы делаете этот мир ярче, светлее, справедливее.
Мы преклоняемся перед вашим умением создавать домашний уют, растить детей, дарить тепло и радость окружающим и при этом успешно реализовывать себя во всех сферах жизни. Во многом именно от вашей активности и неравнодушия зависит успешное решение важных вопросов развития нашего региона.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!
Сергей Харитонов,
председатель Тульской областной Думы.
Дорогие женщины!
От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы примите поздравления с Международным женским днем!
8 Марта – первый праздник весны. Он наполнен особой теплотой и нежностью благодаря вам! Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг, воспитываете детей. Спасибо за ваш родительский подвиг, за нелегкий каждодневный труд, за мудрость, силу и терпение.
Тулячки – гордость города-героя Тулы. Вы добиваетесь успехов в политике и бизнесе, общественной и управленческой деятельности, медицине, образовании, науке и спорте. Ни одна сфера деятельности не обходится без вашего участия. Вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьезные проекты, развиваем и благоустраиваем наш родной город.
От всей души желаем вам солнечного весеннего настроения, здоровья и удачи! Пусть в ваших домах всегда царят радушие, счастье и любовь, а сердце будет согрето заботой и вниманием родных и близких людей.
Глава муниципального образования город Тула Юрий Цкипури.
Глава администрации города Тулы Евгений Авилов.
От всей души поздравляю прекрасную половину человечества с этим добрым весенним праздником – 8 Марта!
Именно вы, милые женщины, – истинное воплощение нежности и щедрости, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Без вашего участия были бы невозможны перемены к лучшему в жизни Тульской области и всей России. Своей красотой и душевностью вы во все времена вдохновляли нас, мужчин, на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудную минуту и давали силы для дальнейшей борьбы.
Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот и на производстве, и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. Глубочайшее уважение вызывает ваш материнский труд, забота о семье и сохранении домашнего уюта. Велика ваша созидательная роль в укреплении общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, любви и благополучия! Пусть наступающая весна подарит больше солнца, ярких впечатлений и улыбок!
Виктор Дзюба,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
член Президиума Генсовета партии «Единая Россия».
Дорогие наши, милые женщины – жены, матери, дочери! Примите искренние поздравления с Международным женским днем!
В ы привносите в нашу жизнь все самое светлое и доброе, вы окружаете нас заботой и вниманием, создаете атмосферу уюта и домашнего тепла. Ваша искренность и сострадание, способность поверить, поддержать и понять придают нам силы и в будничных делах и в непростых ситуациях. Вы вселяете в нас надежду и уверенность в завтрашнем дне! Ваша любовь, преданность и участие – самая ценная для нас награда!
В этот весенний день от всей души желаю вам семейного тепла, любви, счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые мужчины!
Владимир Афонский,
депутат Государственной Думы РФ.
Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с замечательным праздником – Международным женским днем!
Роль женщины в современном мире невозможно переоценить. Женщины активно участвуют в политической и общественной жизни страны, достигают высоких результатов в профессиональной деятельности, успешно решают вопросы бизнеса и управления, способствуют укреплению общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.
Сегодняшний праздник – дань глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью, на плечах которой лежит огромная ответственность за наших детей, и, значит, за будущее страны.
Вы – хранительницы семейного очага, благодаря которым в наших домах царят мир и покой. И даже в самых сложных жизненных ситуациях вы умеете сохранить мудрость и стойкость духа, вселить в окружающих веру и надежду.
Желаю вам здоровья, материнского счастья и семейных радостей, добра и благополучия!
Николай Петрунин,
депутат Государственной Думы РФ от Тульской области.
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Прекрасный первый праздник весны символично посвящается женщинам- труженицам, хранительницам домашнего очага! Самые теплые слова и безграничная признательность нашим матерям за их терпение и заботу, душевную щедрость!
Дорогие женщины! Ваше внимание и любовь, доброта и отзывчивость, мудрость и обаяние помогают преодолевать все невзгоды, вдохновляют на новые свершения!
Особую признательность и благодарность выражаю своим коллегам, женщинам- ветеранам за их ответственный и нелегкий труд, беззаветное служение торжеству закона.
Желаю всем женщинам мира , счастья, здоровья, любви и благополучия ! Пусть наступающая весна принесет вам много радости , красоты, тепла и добра !
С уважением, Александр Козлов,
прокурор Тульской области,
Государственный советник юстиции 2 класса
Милые женщины!
Примите самые тёплые поздравления с Международным женским Днём 8 Марта!
Первый весенний праздник – это Ваш праздник. Он приходит с тёплыми лучами солнца, обилием цветов, улыбок и весенним настроением. На протяжении многих лет прекрасная половина человечества является воплощением доброты и милосердия, источником красоты и обаяния, оставаясь для родных и близких надёжной опорой в жизни. От всей души хочется пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, любви и уюта в вашем доме! Пусть сбудутся ваши заветные мечты, пусть всегда и во всем вам сопутствует удача и успех! Всегда будьте молодыми, любимыми и желанными!
Начальник УМВД России по Тульской области
генерал-майор полиции Сергей Галкин.