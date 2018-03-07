Первые лица Тульской области поздравляют тулячек с Международным женским днем

От губернатора

Дорогие, милые женщины!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днем!

Этот замечательный праздник – ещё одна возможность сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете нашу жизнь по-настоящему полной и яркой.

Своей красотой, добротой и чуткостью вы меняете мир к лучшему. Добиваясь больших профессиональных успехов, вы успеваете поддерживать тепло домашнего очага, создавать атмосферу уюта и семейного счастья.

Ваше умение в нужный момент оказаться рядом, понять, поддержать и направить – бесценно и всегда вызывает восхищение. И, конечно, отдельных слов благодарности заслуживает ваша безграничная материнская любовь и ласка, которые вы дарите детям.

От всей души желаю вам счастья, любви, радости и отличного весеннего настроения! С праздником, дорогие наши женщины!

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области.

От председателя облдумы

Дорогие женщины!

От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот первый весенний праздник мы встречаем с особым чувством, ведь он посвящен вам – прекрасной половине человечества. Природа щедро наградила вас всевозможными талантами. Своей мудростью и заботой, чуткостью и терпением вы делаете этот мир ярче, светлее, справедливее.

Мы преклоняемся перед вашим умением создавать домашний уют, растить детей, дарить тепло и радость окружающим и при этом успешно реализовывать себя во всех сферах жизни. Во многом именно от вашей активности и неравнодушия зависит успешное решение важных вопросов развития нашего региона.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и прекрасного весеннего настроения!

Сергей Харитонов,

председатель Тульской областной Думы.

От мэра и главы администрации

Дорогие женщины!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы примите поздравления с Международным женским днем!

8 Марта – первый праздник весны. Он наполнен особой теплотой и нежностью благодаря вам! Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг, воспитываете детей. Спасибо за ваш родительский подвиг, за нелегкий каждодневный труд, за мудрость, силу и терпение.

Тулячки – гордость города-героя Тулы. Вы добиваетесь успехов в политике и бизнесе, общественной и управленческой деятельности, медицине, образовании, науке и спорте. Ни одна сфера деятельности не обходится без вашего участия. Вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьезные проекты, развиваем и благоустраиваем наш родной город.

От всей души желаем вам солнечного весеннего настроения, здоровья и удачи! Пусть в ваших домах всегда царят радушие, счастье и любовь, а сердце будет согрето заботой и вниманием родных и близких людей.

Глава муниципального образования город Тула Юрий Цкипури.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

от депутатов

От всей души поздравляю прекрасную половину человечества с этим добрым весенним праздником – 8 Марта!

Именно вы, милые женщины, – истинное воплощение нежности и щедрости, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. Без вашего участия были бы невозможны перемены к лучшему в жизни Тульской области и всей России. Своей красотой и душевностью вы во все времена вдохновляли нас, мужчин, на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудную минуту и давали силы для дальнейшей борьбы.

Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют женщинам достигать больших высот и на производстве, и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. Глубочайшее уважение вызывает ваш материнский труд, забота о семье и сохранении домашнего уюта. Велика ваша созидательная роль в укреплении общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, любви и благополучия! Пусть наступающая весна подарит больше солнца, ярких впечатлений и улыбок!

Виктор Дзюба,

депутат Государственной Думы ФС РФ,

член Президиума Генсовета партии «Единая Россия».

Дорогие наши, милые женщины – жены, матери, дочери! Примите искренние поздравления с Международным женским днем!

В ы привносите в нашу жизнь все самое светлое и доброе, вы окружаете нас заботой и вниманием, создаете атмосферу уюта и домашнего тепла. Ваша искренность и сострадание, способность поверить, поддержать и понять придают нам силы и в будничных делах и в непростых ситуациях. Вы вселяете в нас надежду и уверенность в завтрашнем дне! Ваша любовь, преданность и участие – самая ценная для нас награда!

В этот весенний день от всей души желаю вам семейного тепла, любви, счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые мужчины!

Владимир Афонский,

депутат Государственной Думы РФ.

Милые женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления

с замечательным праздником – Международным женским днем!

Роль женщины в современном мире невозможно переоценить. Женщины активно участвуют в политической и общественной жизни страны, достигают высоких результатов в профессиональной деятельности, успешно решают вопросы бизнеса и управления, способствуют укреплению общечеловеческих, культурных и духовных ценностей.

Сегодняшний праздник – дань глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью, на плечах которой лежит огромная ответственность за наших детей, и, значит, за будущее страны.

Вы – хранительницы семейного очага, благодаря которым в наших домах царят мир и покой. И даже в самых сложных жизненных ситуациях вы умеете сохранить мудрость и стойкость духа, вселить в окружающих веру и надежду.

Желаю вам здоровья, материнского счастья и семейных радостей, добра и благополучия!

Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы РФ от Тульской области.

От прокурора

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Прекрасный первый праздник весны символично посвящается женщинам- труженицам, хранительницам домашнего очага! Самые теплые слова и безграничная признательность нашим матерям за их терпение и заботу, душевную щедрость!

Дорогие женщины! Ваше внимание и любовь, доброта и отзывчивость, мудрость и обаяние помогают преодолевать все невзгоды, вдохновляют на новые свершения!

Особую признательность и благодарность выражаю своим коллегам, женщинам- ветеранам за их ответственный и нелегкий труд, беззаветное служение торжеству закона.

Желаю всем женщинам мира , счастья, здоровья, любви и благополучия ! Пусть наступающая весна принесет вам много радости , красоты, тепла и добра !

С уважением, Александр Козлов,

прокурор Тульской области,

Государственный советник юстиции 2 класса

от главы мвд

Милые женщины!

Примите самые тёплые поздравления с Международным женским Днём 8 Марта!

Первый весенний праздник – это Ваш праздник. Он приходит с тёплыми лучами солнца, обилием цветов, улыбок и весенним настроением. На протяжении многих лет прекрасная половина человечества является воплощением доброты и милосердия, источником красоты и обаяния, оставаясь для родных и близких надёжной опорой в жизни. От всей души хочется пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, любви и уюта в вашем доме! Пусть сбудутся ваши заветные мечты, пусть всегда и во всем вам сопутствует удача и успех! Всегда будьте молодыми, любимыми и желанными!

Начальник УМВД России по Тульской области

генерал-майор полиции Сергей Галкин.